Челестини — об усилении состава ЦСКА: «Сфокусирован на трех матчах, которые у нас остались до паузы»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, требует ли усиления состав армейского клуба.

— Почему приняли решение выпустить Поповича, а потом заменить его?

— У него был спазм. Он никогда не играл со взрослыми. Он играл с двадцатилетними парнями. А сегодня было дерби и другой уровень.

— Вы сказали, что игра команды понравилась. В нападении опять есть вопросы. Согласны?

— Это одна и та же тема. Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. Мусаев выложился до последней капли. Мы приехали побеждать. Команда была готова играть по нашим идеям. Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать. У нас ограниченный состав.

— Игорь Акинфеев вернулся. Он готов играть все 90 минут и дальше?

— Он в хорошем состоянии, восстановился на 100 процентов. Посмотрим, кто будет играть в Кубке России.

— В каком состоянии Алвес?

— Он хорошо готов, я доволен. Провел сегодня неплохой матч и это хорошая новость для нас. Он мало играл во взрослом футболе. Надо соблюдать спокойствие в таких играх.

— Впереди зимняя пауза. ЦСКА требует усиления. Какие это позиции?

— Я, честно говоря, сфокусирован на трех матчах, которые у нас остались до паузы. Я настроен на эти игры. У нас есть спортивный директор и скаутский блок. До конца года я хочу выжать максимум.