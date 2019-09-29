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«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и вышла на шестое место

15:56

«Рубин» и «Уфа» в матче 11-го тура чемпионата России сыграли вничью — 0:0.

Казанцы прервали серию из пяти поражений подряд.

«Уфа» вышла на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» идет 11-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

11-й тур

«Рубин» (Казань) — «Уфа» — 0:0

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Денисов, Зуев (Кварацхелия, 73), Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 69), Иг.Коновалов, Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 63).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой (Терентьев, 61), Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 84), Кротов.

Предупреждения: Уремович, 12. Ташаев, 57. Марков, 57.

Судьи: Матюнин. Еремин, Кобзев (все — Москва).

29 сентября. Казань. Стадион «Центральный».

Рубин — Уфа

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/?from=header-main-menu

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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