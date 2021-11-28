Комбаров считает, что «Спартак» должен уверенно обыграть «Уфу»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Уфы» в рамках 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Выездная игра, искусственное поле. Я думаю, «Спартак» после победы над «Наполи» воодушевлен. В принципе, красно-белые показали хорошую игру, забили два гола. Надеюсь, что «Спартак» одержит уверенную победу. Все прекрасно понимают важность трех очков, которые стоят на кону перед матчем с «Уфой». Переключаться после матча с «Наполи» не должно быть сложно: футболисты очень серьезно готовились и психологически, и морально. Чемпионат остается чемпионатом. Здесь нужно поправлять свои дела», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комбаров также оценил перспективы команды в оставшихся до зимней паузы матчах.

«В любом случае это будут тяжелые три игры. С «Уфой» особенно, из-за искусственного поля. Скорее всего, там будет прохладно. В любом случае, на каждую игру надо настраиваться. Желательно набрать все девять возможных очков, но будет сложно», — добавил Комбаров.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится 29 ноября. Начало в 17.00 мск.