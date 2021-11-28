Джордан Ларссон — обладатель приза «Золотой кабан»
На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционной награды лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков. Ее удостоился нападающий Джордан Ларссон, сообщает сайт красно-белых.
«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на гостевой книге болельщиков красно-белых «ВВ».
Ранее обладателями награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано, Георгий Джикия и Александр Максименко.
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Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-11-28-zolotoy_kaban_dlya_larssona_i_naputstviye_ot_fanatov_po-shvedski/
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