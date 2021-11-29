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Судейство

«Уфа» — «Спартак»: Никитин дал повод — Соболев им воспользовался. Правильно ли назначен пенальти?

19:15
Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер». Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».
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На 90-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Спартак» Алексей Никитин в единоборстве с Александром Соболевым попал сопернику рукой в лицо.

Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».

Нападающий красно-белых отреагировал соответствующим образом, показав, что на нем сфолили, но арбитр Павел Кукуян продолжил игру.

Скриншот эфира «Матч Премьер».
Скриншот эфира «Матч Премьер».

С судьей не согласились его видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Воронцов. Они провели проверку и предложили рефери самому убедиться в том, что был формальный повод наказать защитника «Уфы» 11-метровым ударом. Кукуян посмотрел видеозапись и согласился с ними. Действительно, основания для такого решения у судьи были.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры