«Уфа» — «Спартак»: Никитин дал повод — Соболев им воспользовался. Правильно ли назначен пенальти?
19:15
На 90-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Спартак» Алексей Никитин в единоборстве с Александром Соболевым попал сопернику рукой в лицо.
Скриншот эфира «Матч Премьер».
Нападающий красно-белых отреагировал соответствующим образом, показав, что на нем сфолили, но арбитр Павел Кукуян продолжил игру.
Скриншот эфира «Матч Премьер».
С судьей не согласились его видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Воронцов. Они провели проверку и предложили рефери самому убедиться в том, что был формальный повод наказать защитника «Уфы» 11-метровым ударом. Кукуян посмотрел видеозапись и согласился с ними. Действительно, основания для такого решения у судьи были.
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