На 90-й минуте матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Спартак» Алексей Никитин в единоборстве с Александром Соболевым попал сопернику рукой в лицо.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Нападающий красно-белых отреагировал соответствующим образом, показав, что на нем сфолили, но арбитр Павел Кукуян продолжил игру.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

С судьей не согласились его видеоассистенты Игорь Панин и Алексей Воронцов. Они провели проверку и предложили рефери самому убедиться в том, что был формальный повод наказать защитника «Уфы» 11-метровым ударом. Кукуян посмотрел видеозапись и согласился с ними. Действительно, основания для такого решения у судьи были.