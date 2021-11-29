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«Спартак» от зоны вылета отделяют семь очков. Турнирная таблица чемпионата России после 16 туров

19:15
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче РПЛ. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче РПЛ. Фото ФК «Спартак»
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В понедельник, 29 ноября, «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. Красно-белые смогли взять один балл благодаря пенальти в дополнительное время игры.

На данный момент у «Спартака» 20 очков после 16 игр в чемпионате и 10-е место в турнирной таблице. От зоны вылета красно-белых отделяет семь очков — по 13 баллов у тульского «Арсенала» (15 матчей на данный момент) и «Урала».

Турнирную таблице Тинькофф-РПЛ можно посмотреть по этой ссылке

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры