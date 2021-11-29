«Спартак» от зоны вылета отделяют семь очков. Турнирная таблица чемпионата России после 16 туров
19:15
В понедельник, 29 ноября, «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Уфой» со счетом 1:1. Красно-белые смогли взять один балл благодаря пенальти в дополнительное время игры.
На данный момент у «Спартака» 20 очков после 16 игр в чемпионате и 10-е место в турнирной таблице. От зоны вылета красно-белых отделяет семь очков — по 13 баллов у тульского «Арсенала» (15 матчей на данный момент) и «Урала».
Турнирную таблице Тинькофф-РПЛ можно посмотреть по этой ссылке
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