Народный артист РСФСР Михаил Боярский отреагировал на ничью в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Уфой» (1:1).

«Спартак» в этом году крепко сдал. Но меня больше интересует победа «Зенита» над «Спартаком». Такого давно не было, 7:1, это было очень красиво. «Спартаку» надо задуматься над ситуацией в команде. Этим должны заняться профессионалы. Долгие годы «Спартак» был одним из лидеров чемпионата. А сейчас... Я не могу сказать, что случилось. Не компетентен в этом вопросе. Дай бог, чтобы у «Спартака» получалось в еврокубках так же, как и у «Зенита». Но я в это мало верю", — сказал Боярский «СЭ».

«Спартак» с 20 очками остается на десятом месте в турнирной таблице. У «Уфы» 16 очков и 12-е место. В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет с «Динамо», а «Спартак» примет «Ахмат».