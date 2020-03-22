«Уфа» разгромила «Тамбов» в футбольном менеджере

«Уфа» разгромила «Тамбов» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России — 4:0. Правда, игра прошла не с настоящими футболистами, а в видеоигре Football Manager.

Дубль оформил Артем Голубев, еще по голу на счету Даниила Фомина и Ловро Бизяка.

Трансляцию матча «Уфа» вела в Twitch.

Игра «Уфа» — «Тамбов» должна была состояться сегодня, однако все турниры в России были перенесены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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