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«Уфа» ответила всем тем, кто прогнозировал игру в поддавки». Председатель совета директоров клуба — о ничьей со «Спартаком»

19:01
19 августа. 3-й тур. &quot;Уфа&quot; - &quot;Спартак&quot;. Фото ФК "Уфа".
19 августа. 3-й тур. &quot;Уфа&quot; - &quot;Спартак&quot;. Фото ФК "Уфа".
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» ничейный результат своей команды в матче со «Спартаком» в третьем туре чемпионата России.

— «Уфа» ответила всем, кто прогнозировал игру в поддавки, — заявил он «СЭ». — Результат ничейный, но дурака на поле точно никто не валял, все бились. У «Спартака» были очень хорошие подходы, моменты, но наши игроки стелились и убегали в контратаки. Игрой «Уфы» доволен, результатом тоже. В Москве мы со «Спартаком» еще пободаемся во втором круге.

— Вопросы к судейству у вас есть?

— Не нахожу больших проблем с судейством. Игра со стороны «Спартака» была, конечно, острая. Пару раз на мести судьи я бы не свистел. «Спартак» поддавливал, поддавливал и судей, наверное. Но ничего критичного не произошло. По пенальти особых вопросов нет. (Севастиан Терлецкий)

Уфа — Спартак

 

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