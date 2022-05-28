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«Торпедо» продлило контракт с капитаном команды Рязанцевым

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«Торпедо» продлило контракт с капитаном команды Александром Рязанцевым, информирует пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение с 35-летним российским полузащитником рассчитано до конца сезона 2022/23.

Рязанцев выступает за московский клуб с 2019 года и является воспитанником СШОР «Торпедо». В сезоне 2021/22 полузащитник провел 22 игры за клуб и забил 1 гол.

«Торпедо» в сезоне 2021/22 заняло первое место в ОЛИМП-ФНЛ и вышло напрямую в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://torpedo.ru/news/43775/
Александр Рязанцев (футбол)
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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