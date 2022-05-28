«Торпедо» продлило контракт с капитаном команды Рязанцевым
«Торпедо» продлило контракт с капитаном команды Александром Рязанцевым, информирует пресс-служба московского клуба.
Новое соглашение с 35-летним российским полузащитником рассчитано до конца сезона 2022/23.
Рязанцев выступает за московский клуб с 2019 года и является воспитанником СШОР «Торпедо». В сезоне 2021/22 полузащитник провел 22 игры за клуб и забил 1 гол.
«Торпедо» в сезоне 2021/22 заняло первое место в ОЛИМП-ФНЛ и вышло напрямую в Тинькофф РПЛ.
Источник: https://torpedo.ru/news/43775/
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|
2
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|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
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|5
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|50
|
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|48
|
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|36-38
|42
|
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|5
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|41
|
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|8
|12
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|38
|
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|10
|8
|12
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|38
|
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|8
|9
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|33
|
12
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|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
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|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
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Краснодар
|15
|1
|0
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