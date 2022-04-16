«Уфа» — ЦСКА: Марио Фернандес открыл счет за 2 минуты до конца основного времени
Защитник ЦСКА Фернандес открыл счет за 2 минуты до конца основного времени матча с «Уфой»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес открыл счет в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 1:0.
На 89-й минуте встречи футболист забил после подачи с углового.
31-летний Фернандес забил второй гол в сезоне-2021/22.
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Динамо – Ахмат
|2 : 0
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Уфа – ЦСКА
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|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
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|
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|
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|
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|
Сочи – Локомотив
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