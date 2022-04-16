«Зенит» и «Урал» объявили составы на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

В стартовом составе команды из Санкт-Петербурга впервые появится защитник Нуралы Алип, который до этого четыре раза выходил на замену. Также Сергей Семак решил выпустить с первых минут форвардов Ивана Сергеева и Юри Алберто, а Артем Дзюба остался в запасе.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Вендел, Дзюба.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Динга, Колесниченко, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Юшин, Агеев.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).