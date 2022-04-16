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Сегодня, 15:45

«Зенит» — «Урал»: Сергеев, Алип и Юри Алберто выйдут с первых минут, Дзюба остался в запасе

Стартовые составы «Зенита» и «Урала» на матч 25-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» и «Урал» объявили составы на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ.

В стартовом составе команды из Санкт-Петербурга впервые появится защитник Нуралы Алип, который до этого четыре раза выходил на замену. Также Сергей Семак решил выпустить с первых минут форвардов Ивана Сергеева и Юри Алберто, а Артем Дзюба остался в запасе.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.

Запасные: Кизеев, Бязров, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Вендел, Дзюба.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Динга, Колесниченко, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Юшин, Агеев.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 16 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

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ТБ 2.5

16%

1.75

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2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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