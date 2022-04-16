Бывший нападающий «Зенита» Азмун не приехал на экспертизу отцовства в Санкт-Петербург
Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Сердар Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства, назначенную на 11 апреля, рассказал адвокат бывшей девушки футболиста Андрей Дмитриев, сообщает SPBDnevnik.
Выступающий за немецкий «Байер» Азмун должен был приехать в Россию 11 апреля, но не явился на экспертизу.
«Была назначена дата проведения теста, представители ответчика сообщили, что он не сможет подъехать из-за загруженного игрового графика, и эксперт из Центра судебной экспертизы принял решение вернуть дело в суд. Дальше дело продолжит судья в соответствии с имеющимися доказательствами», — сообщил юрист.
Андрей Дмитриев не исключает, что суд может назначить еще не одну дату встречи для проведения экспертизы. В итоге процесс рискует растянуться до осени 2022 года. Но неявка на экспертизу трактуется в пользу истца.
Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алие, отправляя на содержание 12 тысяч рублей в месяц.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0