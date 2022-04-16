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Бывший нападающий «Зенита» Азмун не приехал на экспертизу отцовства в Санкт-Петербург

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и «Рубина» Сердар Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства, назначенную на 11 апреля, рассказал адвокат бывшей девушки футболиста Андрей Дмитриев, сообщает SPBDnevnik.

Выступающий за немецкий «Байер» Азмун должен был приехать в Россию 11 апреля, но не явился на экспертизу.

«Была назначена дата проведения теста, представители ответчика сообщили, что он не сможет подъехать из-за загруженного игрового графика, и эксперт из Центра судебной экспертизы принял решение вернуть дело в суд. Дальше дело продолжит судья в соответствии с имеющимися доказательствами», — сообщил юрист.

Андрей Дмитриев не исключает, что суд может назначить еще не одну дату встречи для проведения экспертизы. В итоге процесс рискует растянуться до осени 2022 года. Но неявка на экспертизу трактуется в пользу истца.

Азмун и девушка по имени Алия начали встречаться в 2018 году, когда футболист играл за казанский «Рубин». После переезда иранца в Санкт-Петербург отношения продолжились. Однако пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности девушки. Он отказался признавать отцовство, но материально помогал Алие, отправляя на содержание 12 тысяч рублей в месяц.

Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2022-04-15/vinovat-plotnyy-grafik-azmun-ne-yavilsya-na-ekspertizu-dlya-ustanovleniya-ottsovstva

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Сердар Азмун
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