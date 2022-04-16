Гол Никитина на 90+5-й минуте спас «Уфу» от поражения в матче с ЦСКА

«Уфа» ушла от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Никитина на последней минуте

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

В составе армейцев на 89-й минуте отличился Марио Фернандес, у уфимцев на 90+5-й минуте забил Алексей Никитин. Отметим, что Никитин — воспитанник красно-синих.

Игра против «Уфы» стала для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 700-й в составе армейцев.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» идет на 14-й строчке с 22 очками в 25 играх.