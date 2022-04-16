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Гол Никитина на 90+5-й минуте спас «Уфу» от поражения в матче с ЦСКА

«Уфа» ушла от поражения в матче с ЦСКА благодаря голу Никитина на последней минуте
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
16 апреля. Уфа. «Уфа» — ЦСКА.
Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уфой» в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

В составе армейцев на 89-й минуте отличился Марио Фернандес, у уфимцев на 90+5-й минуте забил Алексей Никитин. Отметим, что Никитин — воспитанник красно-синих.

Игра против «Уфы» стала для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева 700-й в составе армейцев.

ЦСКА с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» идет на 14-й строчке с 22 очками в 25 играх.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
ЦСКА
Голы
Марио Фернандес, 88 (0:1), Никитин, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Плиев Никитин Йокич Журавлев Фищенко (Голубев, 88) Кабутов Камилов (Иванов, 87) Кротов (Емельянов, 59) Агаларов (Саплинов, 87) Касинтура (Ортис, 59)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников (Фукс, 63) Дивеев Мухин (Дзагоев, 80) Карраскаль (Заболотный, 63) Зайнутдинов (Эджуке, 70) Гбамен Бийол Юсуф Языджи Обляков
Предупреждения
Йокич 19’, Ортис 60’  -  Щенников 55’
Судьи
Турбин (Дмитров) Петросян (Бронницы) Богданов (Верея)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Спартак
Рубин

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26%

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16%

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15%

2.02
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Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

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1.84

П1

18%

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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