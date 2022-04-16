«Уфа» — ЦСКА: уфимцы сравняли счет на пятой добавленной минуте

«Уфа» сравняла счет в самом конце матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. На 90+5-й минуте встречи с передачи Дилана Ортиса отличился Алексей Никитин.

Счет стал 1:1.