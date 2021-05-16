«Уфа» — «Арсенал»: матч начался после двухчасовой задержки из-за жары
Матч 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» начался в 16.00 (мск) после окончания игр заключительного дня чемпионата.
Встречу перенесли на 2 часа из-за высокой температуры. В Уфе на поле стадиона зафиксированы +42 градуса.
По регламенту при температуре выше 35 градусов решение об участии в матче принимают сами команды.
Тульский «Арсенал», набрав 23 очка в 29 матчах, занимает 13-е место в турнирной таблице и сохранил место в РПЛ на следующий сезон. «Уфе» (22 очка, 14-е место) достаточно сыграть вничью для выживания.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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