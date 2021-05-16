После матчей 30-го тура РПЛ стали известны все клубы, которые стартуют в евросезоне-2021/22.

«Спартак» сумел сохранить второе место после ничьей с «Ахматом» в Грозном (2:2). Красно-белые отыгрались с 0:2 и финишировали в турнире с 57 набранными очками.

«Локомотив» с 56 очками остался третьим после победы на своем поле над «Уралом» (1:0). Команда из Екатеринбурга после двух удалений закончила игру вдевятером.

«Рубин» и «Сочи» завершили вничью свои матчи с «Ротором» в Казани (1:1) и «Химками» в Подмосковье (0:0) соответственно. Рубиновые и сочинцы набрали по 53 очка, казанцы остались выше за счет личных встреч. Южане впервые попали в еврокубки.

ЦСКА после поражения от «Динамо» (2:3) финишировал с 50 очками, упустил шанс обойти конкурентов и впервые за 20 лет остался без еврокубков.

Клубы РПЛ в евросезоне-2021/22

«Зенит» (чемпион России) — Лига чемпионов (группа)

«Спартак» (вице-чемпион) — Лига чемпионов (3-й отборочный турнир)

«Локомотив» (победитель Кубка, бронзовый призер) — Лига Европы (групповой турнир)

«Рубин» (4-я команда РПЛ) — Лига конференций (3-й отборочный раунд)

«Сочи» (5-я команда РПЛ) — Лига конференций (2-й отборочный раунд)