«Химкам» запретили регистрировать новых игроков

В четверг, 7 апреля, на заседании палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров было принято решение запреть «Химкам» регистрировать новых игроков в связи с неисполнением обязательств перед полузащитником Аршаком Коряном.

«Удовлетворить первое заявление полузащитника Аршака Коряна о применении санкций в отношении футбольного клуба «Химки» в связи с неисполнением определения палаты от 14 февраля 2022 года и применить к клубу санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 6, 11 ст. 54 регламента РФС по разрешению споров. Обязать клуб уплатить штраф в течение 30 дней с момента вступления постановления в силу. Применить к «Химкам» запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед Коряном, установленных определением от 14 февраля», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Напомним, что 14 февраля палата РФС по разрешению споров утвердила мировое соглашение между подмосковным клубом и 26-летним армянином по делу о задолженности по премиям и иным выплатам.

9 апреля «Химки» встретятся с ЦСКА в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.