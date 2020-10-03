Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 10-го тура Тинькофф Чемпината России между «Спартаком» и «Зенитом», а также высказал мнение об игре нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

— Чем может удивить «Спартак»?

— Удивить может только результатом. Если выиграет у «Зенита» сегодня, этим и удивит.

— Победа «Спартака» для вас будет удивлением?

— Они не очень стабильно играют. Уверенности большой нет сегодня. Конечно, чтобы интригу в чемпионате усилить, «Спартаку», конечно, надо выигрывать. Иначе потом «Зенит» оторвётся и не будет конкуренции.

— Как защитникам «Спартака» остановить Дзюбу?

— А чего его останавливать? Да, есть у человека комплекция. Он любитель потолкаться, но внизу я особо не вижу его. Он может сбросить кому-то с потолка. Я считал и считаю, что пасом он не владеет, скорости у него недостаточно для игрока передней линии. Но уровень футболистов в командах нашего чемпионате позволяет так играть, а в той же Европе ему делать нечего. Я сомневаюсь, что и Миранчук выдержит в «Аталанте» конкуренцию. А Дзюба не рвётся туда — понимает, что там он не нужен, его устраивает уровень нашего футбола. В России из него делают чуть ли не Пеле — сейчас пойдут игры в Лиге чемпионов, его видно не будет. (Константин Колмаков)