РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Удивлюсь, есть «Спартак» сегодня выиграет». Юрий Гаврилов — о матче красно-белых с «Зенитом»

11:40
Теги:

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в разговоре «СЭ» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 10-го тура Тинькофф Чемпината России между «Спартаком» и «Зенитом», а также высказал мнение об игре нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Доменико Тедеско и&nbsp;Сергей Семак.Несостоявшийся матч жизни для Кокорина. Сегодня битва осени «Спартак» — «Зенит»

— Чем может удивить «Спартак»?

— Удивить может только результатом. Если выиграет у «Зенита» сегодня, этим и удивит.

— Победа «Спартака» для вас будет удивлением?

— Они не очень стабильно играют. Уверенности большой нет сегодня. Конечно, чтобы интригу в чемпионате усилить, «Спартаку», конечно, надо выигрывать. Иначе потом «Зенит» оторвётся и не будет конкуренции.

— Как защитникам «Спартака» остановить Дзюбу?

— А чего его останавливать? Да, есть у человека комплекция. Он любитель потолкаться, но внизу я особо не вижу его. Он может сбросить кому-то с потолка. Я считал и считаю, что пасом он не владеет, скорости у него недостаточно для игрока передней линии. Но уровень футболистов в командах нашего чемпионате позволяет так играть, а в той же Европе ему делать нечего. Я сомневаюсь, что и Миранчук выдержит в «Аталанте» конкуренцию. А Дзюба не рвётся туда — понимает, что там он не нужен, его устраивает уровень нашего футбола. В России из него делают чуть ли не Пеле — сейчас пойдут игры в Лиге чемпионов, его видно не будет. (Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8177
Все опросы
Как сыграют «Спартак» и «Зенит» в 10-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир