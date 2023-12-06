Участие полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Пари НН» под вопросом

Как стало известно «СЭ», 26-летний хавбек «Зенита» Клаудиньо может пропустить домашнюю встречу 18-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за последствий повреждения ноги, полученного в игре 17-го тура с «Локомотивом» (1:3) в единоборстве с Сергеем Пиняевым.

Решение о возможности выхода бразильца на поле в заключительной игре сине-бело-голубых в 2023 году будет принято не ранее, чем за сутки до стартового свистка.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в субботу, 9 декабря. Начало — в 19.45 мск.