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Сегодня, 16:49

Участие полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Пари НН» под вопросом

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Как стало известно «СЭ», 26-летний хавбек «Зенита» Клаудиньо может пропустить домашнюю встречу 18-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за последствий повреждения ноги, полученного в игре 17-го тура с «Локомотивом» (1:3) в единоборстве с Сергеем Пиняевым.

Решение о возможности выхода бразильца на поле в заключительной игре сине-бело-голубых в 2023 году будет принято не ранее, чем за сутки до стартового свистка.

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет в субботу, 9 декабря. Начало — в 19.45 мск.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Еремякин считает, что «Оренбург» договорился с «Локомотивом» по трансферу Веры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

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Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

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 5
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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