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Сегодня, 17:00

«Зенит» намерен сохранить Вендела, Клаудиньо, Барриоса и других ключевых легионеров

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Вендел, Дуглас Санто, Иван Сергеев, Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в ходе зимней паузы в РПЛ «Зенит» не намерен продавать никого из своих ключевых легионеров.

Задача сине-бело-голубых на сезон остается неизменной — чемпионский титул и завоевание Кубка страны — и руководство клуба, по нашим данным, считает, что для ее выполнения в команде должны остаться защитники Нурали Алип (23 года, контракт до июня 2025-го) и Дуглас Сантос (29, июнь 2026-го), хавбеки Вильмар Барриос (30, июнь 2027-го), Вендел (26, июнь 2027-го) и Клаудиньо (26, июнь 2027-го), а также форвард Маттео Кассьерра (26, июнь 2025-го).

Более того — по нашей информации, в ближайший период дозаявок изменения в составе команды Сергея Семака будут носить минимальный характер.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах.

Вильмар Барриос
Дуглас Сантос
Клаудиньо
Матео Кассьерра
ФК Зенит
Нуралы Алип
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Участие полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче с «Пари НН» под вопросом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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