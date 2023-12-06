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Еремякин считает, что «Оренбург» договорился с «Локомотивом» по трансферу Веры

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о ситуации с переходом полузащитника клуба Лукаса Веры в «Локомотив».

«Не могу точно сказать, на какой стадии находятся переговоры. По всем вопросам, которые они обратились к нам, мы озвучили нашу позицию. Официальное предложение от «Локомотива» получили, но сейчас окончательного ответа нет, ждем. Мы будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Свой ответ давно мы дали, но от них ничего не последовало. Я считаю, что мы договорились по переходу Лукаса Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть», — приводит слова Еремякина Metaratings.ru.

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что между клубами уже идет обмен документами и, когда аргентинец пройдет медицинское обследование, он подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

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26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 10 результативных передач в 47 матчах за оренбуржцев вог всех турнирах.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Оренбург» — 14-й.

Источник: Metaratings.ru
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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