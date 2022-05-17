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Алексей Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд — это не основной вариант»

Спортивный директор «Ростова» Рыскин сообщил, что расширение РПЛ — не основной вариант
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об обсуждении клубами возможности расширения РПЛ до 18 команд. По его словам, данный вариант не является основным.

— Вопрос по Кубку РПЛ прорабатывается. Турнир интересный, но решение не принято. Со спортивной и коммерческой точки зрения «Ростову» он интересен. Очень интересный формат, которого не было. Ориентировочная доходная часть, которая обсуждается, тоже достаточно интересная, — сказал Рыскин о вариантах от рабочей группы по формату РПЛ в сезоне-2022/23.

— Есть ли понимание по формату РПЛ на следующий сезон?

— Рабочая группа свое мнение высказала. Исполком РФС будет принимать решение.

— Основной вариант — 18 команд?

— Нет. Обсуждалось несколько вариантов.

В нынешнем сезоне чемпионата России выступает 16 команд. При этом две последние команды (15-я и 16-я) в турнирной таблице напрямую вылетают в ФНЛ, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с третьим и четвертым клубом в ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Алексей Рыскин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

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