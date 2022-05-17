Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об обсуждении клубами возможности расширения РПЛ до 18 команд. По его словам, данный вариант не является основным.

— Вопрос по Кубку РПЛ прорабатывается. Турнир интересный, но решение не принято. Со спортивной и коммерческой точки зрения «Ростову» он интересен. Очень интересный формат, которого не было. Ориентировочная доходная часть, которая обсуждается, тоже достаточно интересная, — сказал Рыскин о вариантах от рабочей группы по формату РПЛ в сезоне-2022/23.

— Есть ли понимание по формату РПЛ на следующий сезон?

— Рабочая группа свое мнение высказала. Исполком РФС будет принимать решение.

— Основной вариант — 18 команд?

— Нет. Обсуждалось несколько вариантов.

В нынешнем сезоне чемпионата России выступает 16 команд. При этом две последние команды (15-я и 16-я) в турнирной таблице напрямую вылетают в ФНЛ, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с третьим и четвертым клубом в ФНЛ.