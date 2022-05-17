Алексей Рыскин: «Расширение РПЛ до 18 команд — это не основной вариант»
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об обсуждении клубами возможности расширения РПЛ до 18 команд. По его словам, данный вариант не является основным.
— Вопрос по Кубку РПЛ прорабатывается. Турнир интересный, но решение не принято. Со спортивной и коммерческой точки зрения «Ростову» он интересен. Очень интересный формат, которого не было. Ориентировочная доходная часть, которая обсуждается, тоже достаточно интересная, — сказал Рыскин о вариантах от рабочей группы по формату РПЛ в сезоне-2022/23.
— Есть ли понимание по формату РПЛ на следующий сезон?
— Рабочая группа свое мнение высказала. Исполком РФС будет принимать решение.
— Основной вариант — 18 команд?
— Нет. Обсуждалось несколько вариантов.
В нынешнем сезоне чемпионата России выступает 16 команд. При этом две последние команды (15-я и 16-я) в турнирной таблице напрямую вылетают в ФНЛ, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с третьим и четвертым клубом в ФНЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0