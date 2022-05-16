Кавазашвили раскритиковал легионеров «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре легионеров команды в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Спартак» вчера играл против «Зенита», — приводит слова Кавазашвили Betonmobile.ru. — Я сравнил две команды. Если «Зенит» в составе имеет легионеров, то там они хорошие, даже лучшие иностранные игроки, которых они могли достать за те деньги. «Спартак» не может похвастаться тем, что у него в составе хорошие легионеры.

Эти футболисты во втором тайме имели четыре дохлых возможностей, выходя один на один с вратарем. За те деньги, которые были потрачены на них, они должны положить мяч в ворота и выиграть игру. Позор! Как можно таким футболистам платить огромные деньги? А так, вместо выигрыша они получили ничью».

«Спартак» идет десятым. в турнирной таблице РПЛ. У команды 38 очков.