У Лунева диагностирован сильный ушиб после матча с «Ростовом»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья голкипера команды Андрея Лунева после матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Андрей Лунев прошел обследование, которое показало, что наш голкипер избежал серьезных повреждений (и, в частности, травм костей) в жестких столкновениях в матче с «Ростовом». У него диагностирован сильный ушиб. Лунев будет готовиться к ближайшему матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ.