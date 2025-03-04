У Лунева диагностирован сильный ушиб после матча с «Ростовом»
В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья голкипера команды Андрея Лунева после матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
«Андрей Лунев прошел обследование, которое показало, что наш голкипер избежал серьезных повреждений (и, в частности, травм костей) в жестких столкновениях в матче с «Ростовом». У него диагностирован сильный ушиб. Лунев будет готовиться к ближайшему матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».
«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ.
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