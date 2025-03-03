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3 марта 2025, 22:55

Шарифи: «Возможно, уже в этом году призовые места РПЛ дадут право участия в еврокубках в следующем сезоне»

Сергей Ярошенко

Бывший защитник «Факела» и австрийского «Штурма» Наим Шарифи заявил, что скоро Россия вернется в еврокубки.

«После трех лет абсолютно неправовой дисквалификации и полного убеждения, что на международные соревнования Россия вернется не раньше 2030-х годов, можно сказать, что ситуация стремительно меняется. Потепление отношений с нынешней администрацией США дает полагать, что потихоньку нас начнут пускать на соревнования. Сначала это будет в одиночных видах спорта, потом в командных. Даже комментарий главы УЕФА Чеферина в адрес западного мира показывает, что настроения меняются. Очень сильно надеюсь, что РФС затаскает по судам и подаст иски во все международные инстанции из-за отстранения. Я бы не давал быстрых прогнозов, но лед тронулся однозначно. Надо учитывать стремительно меняющуюся политическую ситуацию. Возможно, уже в этом году призовые места РПЛ дадут право участия в еврокубках в следующем сезоне. Вероятность невысокая, но свет в конце тоннеля замаячил», — цитирует Шарифи Legalbet.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Источник: Legalbet.ru
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
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