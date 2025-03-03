Шарифи: «Возможно, уже в этом году призовые места РПЛ дадут право участия в еврокубках в следующем сезоне»
Бывший защитник «Факела» и австрийского «Штурма» Наим Шарифи заявил, что скоро Россия вернется в еврокубки.
«После трех лет абсолютно неправовой дисквалификации и полного убеждения, что на международные соревнования Россия вернется не раньше 2030-х годов, можно сказать, что ситуация стремительно меняется. Потепление отношений с нынешней администрацией США дает полагать, что потихоньку нас начнут пускать на соревнования. Сначала это будет в одиночных видах спорта, потом в командных. Даже комментарий главы УЕФА Чеферина в адрес западного мира показывает, что настроения меняются. Очень сильно надеюсь, что РФС затаскает по судам и подаст иски во все международные инстанции из-за отстранения. Я бы не давал быстрых прогнозов, но лед тронулся однозначно. Надо учитывать стремительно меняющуюся политическую ситуацию. Возможно, уже в этом году призовые места РПЛ дадут право участия в еврокубках в следующем сезоне. Вероятность невысокая, но свет в конце тоннеля замаячил», — цитирует Шарифи Legalbet.ru.
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
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