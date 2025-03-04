Квеквескири: «Цель «Факела» — избежать не просто вылета, но и стыковых матчей»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

«В матче с «Химками» мы никак физически не просели. В плане физической формы все было нормально, команда готова хорошо. Остается доказывать это в играх. Наша цель — избежать не просто вылета, но и стыковых матчей», — приводит слова Квеквескири Legalbet.

После 19 туров «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.