Евгений Кафельников надеется, что в следующем сезоне «Спартак» станет чемпионом

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу красно-белых над «Арсеналом» (2:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«У нас в любом случае будет Лига Европы, — сказал Кафельников «СЭ». — Поэтому сейчас команде нужно выкладываться на максимум, чтобы занять второе место. Так мы сможем сыграть в Лиге чемпионов. Не напрямую, а в стыковых матчах. Можем же попытаться. Мне в любом случае будет комфортно смотреть на «Спартак» в Лиге чемпионов, даже если шансов у нас там будет не так много. «Зенит» — заслуженный чемпион? В данной ситуации по-другому не могло просто быть. Пусть радуется «Зенит». В следующем сезоне надеюсь, что получится у «Спартака» забрать чемпионство».

«Спартак» набрал 53 очка и поднялся на второе место, обойдя в турнирной таблице «Локомотив» (52 очка).

(Артем Бухаев)