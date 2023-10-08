Тюкавин о ничьей «Динамо» с «Факелом»: «Должны были забивать еще в первом тайме»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничью в матче 11-го тура чемпионата России против «Факела» (0:0).

«Видели, какое поле? Снег, дождь, чего сегодня только не было. Но нам надо было забивать еще в первом тайме. Оцениваем первую треть сезона неплохо. Мы стараемся, тренируемся. Хотя многое упустили сами, это футбол. Не могу забить? Конечно, это поддавливает немного. Но я стараюсь об этом не думать — помогают тренерский штаб и ребята», — сказал Тюкавин.

«Динамо» второй матч подряд сыграло вничью и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Факел» располагается на 15-й строчке (9 очков).

В следующем туре бело-голубые 21 октября сыграют с «Локомотивом», а воронежцы в этот же день встретятся с «Оренбургом».