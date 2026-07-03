Турецкий журналист Исбегендир о новичке «Зенита» Аугусто: «Отличное голевое чутье, выбор позиции. Опасен на правом фланге»
Турецкий спортивный журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» охарактеризовал новичка «Зенита», 22-летнего нападающего Фелипе Аугусто.
— Фелипе Аугусто — атакующий игрок, который стремится безупречно выполнять свои обязанности на любой позиции. Он хорош и в центре нападения, и на левом фланге, и на правом.
— Какие у него козыри?
— Отличное голевое чутье и умение выбирать правильную позицию в штрафной.
— Правда ли, что Аугусто удобнее играть в оттяжке?
— Думаю, он может быть использован и как основной, и как нападающий в оттяжке. К тому же он быстро адаптируется к динамике российской лиги, где много бразильцев.
— Насколько он эффективен на позиции правого или левого вингера?
— На мой взгляд, будучи левшой, он опаснее именно справа: может смещаться в центр и бить. Удар у него сильный, и на этом фланге это качество раскрывается лучше. Скорее всего, мы увидим его преимущественно на правом краю.
«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».
Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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5
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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