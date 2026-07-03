Турецкий журналист Исбегендир о новичке «Зенита» Аугусто: «Отличное голевое чутье, выбор позиции. Опасен на правом фланге»

Турецкий спортивный журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» охарактеризовал новичка «Зенита», 22-летнего нападающего Фелипе Аугусто.

— Фелипе Аугусто — атакующий игрок, который стремится безупречно выполнять свои обязанности на любой позиции. Он хорош и в центре нападения, и на левом фланге, и на правом.

— Какие у него козыри?

— Отличное голевое чутье и умение выбирать правильную позицию в штрафной.

— Правда ли, что Аугусто удобнее играть в оттяжке?

— Думаю, он может быть использован и как основной, и как нападающий в оттяжке. К тому же он быстро адаптируется к динамике российской лиги, где много бразильцев.

— Насколько он эффективен на позиции правого или левого вингера?

— На мой взгляд, будучи левшой, он опаснее именно справа: может смещаться в центр и бить. Удар у него сильный, и на этом фланге это качество раскрывается лучше. Скорее всего, мы увидим его преимущественно на правом краю.

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.