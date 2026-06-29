«Зенит» объявил о переходе форварда «Трабзонспора» Аугусто
«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Стороны подписали контракт по схеме «4+1».
Сине-бело-голубые представили 22-летнего новичка на мероприятии перед матчем сборной Бразилии против Японии в 1/16 финала ЧМ-2026.
По данным «СЭ», российский клуб отдаст за бразильца 15 миллионов евро сразу, еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.
Фелипе Аугусто играл за турецкую команду с июля 2025 года. Также он выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс». В сезоне-2025/26 в 40 матчах форвард забил 15 голов.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
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11
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12
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
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|ЦСКА – Балтика
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|26.07
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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