«Зенит» объявил о переходе форварда «Трабзонспора» Аугусто

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Стороны подписали контракт по схеме «4+1».

Сине-бело-голубые представили 22-летнего новичка на мероприятии перед матчем сборной Бразилии против Японии в 1/16 финала ЧМ-2026.

По данным «СЭ», российский клуб отдаст за бразильца 15 миллионов евро сразу, еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Фелипе Аугусто играл за турецкую команду с июля 2025 года. Также он выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс». В сезоне-2025/26 в 40 матчах форвард забил 15 голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.