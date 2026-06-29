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Сегодня, 19:05

«Зенит» объявил о переходе форварда «Трабзонспора» Аугусто

Руслан Минаев
Фелипе Аугусто.
Фото Getty Images

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто. Стороны подписали контракт по схеме «4+1».

Сине-бело-голубые представили 22-летнего новичка на мероприятии перед матчем сборной Бразилии против Японии в 1/16 финала ЧМ-2026.

По данным «СЭ», российский клуб отдаст за бразильца 15 миллионов евро сразу, еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Фелипе Аугусто играл за турецкую команду с июля 2025 года. Также он выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс». В сезоне-2025/26 в 40 матчах форвард забил 15 голов.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Фелипе Аугусто.«Зенит» покупает еще одного бразильца. Форвард Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» близок к переезду в Петербург

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ФК Зенит
ФК Трабзонспор
Фелипе Аугусто
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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