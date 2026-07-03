Турецкий журналист Исбегендир о новичке «Зенита» Аугусто: 15 миллионов за него — идеальный вариант»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» поделился мнением, что «Зенит» не переплатил за 22-летнего нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

— По сути, сезон в «Трабзонспоре» пока самый сильный в его карьере? В Бельгии он себя никак не проявил?

— Цифры часто обманчивы. «Серкль Брюгге» не относится к сильнейшим командам Бельгии, а «Трабзонспор» — безусловно, один из четырех грандов Турции. «Зенит» тоже в числе лидеров своей лиги. Здесь многое зависит от стиля игры и уровня партнеров.

— У Аугусто 13 голов в чемпионате Турции — седьмой показатель в лиге. Не слишком ли скромная статистика?

— Для нападающего завершить сезон с десятью и более мячами — уже успех. Аугусто — физически мощный игрок, силен в борьбе без мяча, работоспособен и не сдается. От него можно ждать стабильной результативности.

— «Зенит» заплатит за Аугусто примерно 15 миллионов. Не переплачивает ли питерский клуб?

— В современном футболе 15 миллионов евро — обычная сумма. А с учетом санкционных ограничений найти варианты на рынке стало гораздо сложнее. Для этой цены Фелипе Аугусто — идеальный вариант.

— Сильно ли рискует «Зенит»?

— Думаю, ротация в «Зените» важна: в составе уже есть Соболев, Глушенков, Луис Энрике. Сергей Семак явно не хочет сюрпризов — ему нужно обыграть «Спартак» через две недели и выиграть Суперкубок.

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.