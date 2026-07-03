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Турецкий журналист Исбегендир о новичке «Зенита» Аугусто: 15 миллионов за него — идеальный вариант»

Микеле Антонов
Корреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Турецкий журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» поделился мнением, что «Зенит» не переплатил за 22-летнего нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

— По сути, сезон в «Трабзонспоре» пока самый сильный в его карьере? В Бельгии он себя никак не проявил?

— Цифры часто обманчивы. «Серкль Брюгге» не относится к сильнейшим командам Бельгии, а «Трабзонспор» — безусловно, один из четырех грандов Турции. «Зенит» тоже в числе лидеров своей лиги. Здесь многое зависит от стиля игры и уровня партнеров.

— У Аугусто 13 голов в чемпионате Турции — седьмой показатель в лиге. Не слишком ли скромная статистика?

— Для нападающего завершить сезон с десятью и более мячами — уже успех. Аугусто — физически мощный игрок, силен в борьбе без мяча, работоспособен и не сдается. От него можно ждать стабильной результативности.

— «Зенит» заплатит за Аугусто примерно 15 миллионов. Не переплачивает ли питерский клуб?

— В современном футболе 15 миллионов евро — обычная сумма. А с учетом санкционных ограничений найти варианты на рынке стало гораздо сложнее. Для этой цены Фелипе Аугусто — идеальный вариант.

— Сильно ли рискует «Зенит»?

— Думаю, ротация в «Зените» важна: в составе уже есть Соболев, Глушенков, Луис Энрике. Сергей Семак явно не хочет сюрпризов — ему нужно обыграть «Спартак» через две недели и выиграть Суперкубок.

Фелипе Аугусто.«Напоминает Кордобу и Луиса Энрике. Может играть вместе с Соболевым». Мнения о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Фелипе Аугусто
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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