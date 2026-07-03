Турецкий журналист Исбегендир о новичке «Зенита» Аугусто: 15 миллионов за него — идеальный вариант»
Турецкий журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» поделился мнением, что «Зенит» не переплатил за 22-летнего нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.
— По сути, сезон в «Трабзонспоре» пока самый сильный в его карьере? В Бельгии он себя никак не проявил?
— Цифры часто обманчивы. «Серкль Брюгге» не относится к сильнейшим командам Бельгии, а «Трабзонспор» — безусловно, один из четырех грандов Турции. «Зенит» тоже в числе лидеров своей лиги. Здесь многое зависит от стиля игры и уровня партнеров.
— У Аугусто 13 голов в чемпионате Турции — седьмой показатель в лиге. Не слишком ли скромная статистика?
— Для нападающего завершить сезон с десятью и более мячами — уже успех. Аугусто — физически мощный игрок, силен в борьбе без мяча, работоспособен и не сдается. От него можно ждать стабильной результативности.
— «Зенит» заплатит за Аугусто примерно 15 миллионов. Не переплачивает ли питерский клуб?
— В современном футболе 15 миллионов евро — обычная сумма. А с учетом санкционных ограничений найти варианты на рынке стало гораздо сложнее. Для этой цены Фелипе Аугусто — идеальный вариант.
— Сильно ли рискует «Зенит»?
— Думаю, ротация в «Зените» важна: в составе уже есть Соболев, Глушенков, Луис Энрике. Сергей Семак явно не хочет сюрпризов — ему нужно обыграть «Спартак» через две недели и выиграть Суперкубок.
«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».
Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1