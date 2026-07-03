Комментатор Керимов оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто в «Зените»

Комментатор Эльвин Керимов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто в «Зените».

— Кого из нападающих РПЛ он вам напоминает по своей манере игры?

— Уф... Нет. Так навскидку не смогу ответить и провести с кем-то параллели.

— Если Сергей Семак видит бразильца в центре нападения, способен ли он выиграть конкуренцию у Соболева?

— Мне кажется, они разные и могут играть вместе, одновременно находиться на поле. Соболев — чистая «девятка», а Аугусто — все же не совсем.

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.