Комментатор Керимов оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто в «Зените»
Комментатор Эльвин Керимов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто в «Зените».
— Кого из нападающих РПЛ он вам напоминает по своей манере игры?
— Уф... Нет. Так навскидку не смогу ответить и провести с кем-то параллели.
— Если Сергей Семак видит бразильца в центре нападения, способен ли он выиграть конкуренцию у Соболева?
— Мне кажется, они разные и могут играть вместе, одновременно находиться на поле. Соболев — чистая «девятка», а Аугусто — все же не совсем.
«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».
Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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