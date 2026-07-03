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Сегодня, 18:00

Комментатор Керимов оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто в «Зените»

Микеле Антонов
Корреспондент
Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Эльвин Керимов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего Фелипе Аугусто в «Зените».

— Кого из нападающих РПЛ он вам напоминает по своей манере игры?

 — Уф... Нет. Так навскидку не смогу ответить и провести с кем-то параллели.

— Если Сергей Семак видит бразильца в центре нападения, способен ли он выиграть конкуренцию у Соболева?

 — Мне кажется, они разные и могут играть вместе, одновременно находиться на поле. Соболев — чистая «девятка», а Аугусто — все же не совсем.

Фелипе Аугусто.«Напоминает Кордобу и Луиса Энрике. Может играть вместе с Соболевым». Мнения о новичке «Зенита» Фелипе Аугусто

«Зенит» объявил о переходе нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто 29 июня. Футболист подписал контракт по схеме «4+1».

Фелипе Аугусто перешел в «Трабзонспор» в июле 2025 года, и в 40 матчах сезона-2025/26 он забил 15 голов. До турецкой команды форвард выступал за «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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ФК Зенит
Фелипе Аугусто
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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