23:26 21 апреля | Футбол — РПЛ

"Тула, жди! Мы едем". Максименко попробовал пряник в преддверии матча с "Арсеналом"

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"Спартак" в своей официальной группе в социальной сети "Вконтакте" опубликовал гифку, на которой изображен голкипер Александр Максименко, пробующий пряник. В четверг, 25 апреля, красно-белые сыграют с тульским "Арсеналом" в матче 25-го тура премьер-лиги. Пряник является одним из символов Тулы. 

 

 

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Арсенал" с 35 баллами располагается на 8-й строчке. 

Арсенал Т - Спартак

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