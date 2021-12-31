Тренер «Зенита» Оливейра сравнил получение российского гражданства с подарком на Новый год
Бразильский тренер Виллиам де Оливейра, который является помощником Сергея Семака в «Зените», прокомментировал получение российского гражданства.
«Сложно ли было получить российский паспорт? Конечно, непросто. Я уже давно этим занимался. Начал еще в «Уфе», когда закончил карьеру футболиста и начал работать тренером. Тогда не смог получилось из-за сроков и документов, но у меня уже был вид на жительство. Хорошо, что сейчас после долгих процессов, я смог получить паспорт.
Для меня это многое значит. Я стремился к этому с самого начала. Тем более что я получил высшее образование в России. Начал здесь карьеру тренера, учился. Для меня получение гражданства было последней точкой в этом процессе. Здорово, что все сложилось. Тем более скоро Новый год. Получилось, как подарок, поэтому рад и очень благодарен клубам и городам, в которых я был. Мне это помогло почувствовать себя настоящим русским», — сказал Оливейра «Чемпионату».
Напомним, 30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации», в котором присвоил гражданство ассистенту Сергея Семака в «Зените» бразильцу Виллиаму де Оливейре и начальнику клуба украинцу Евгению Кошелеву.
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