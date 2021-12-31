Во Франции утверждают, что Азмун перейдет в «Лион» в январе
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Лион» уже в январе, утверждает журналист France Football Набиль Джелли.
«В окружении Азмуна нет сомнений в том, что иранец присоединится к «Лиону». Нападающий усилит команду уже в ближайшее зимнее трансферное окно», — написал Джелли.
Ранее появилась информация, что французский клуб предлагает 4 миллиона евро за 26-летнего форварда.
Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.
В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».
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