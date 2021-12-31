Президент «Ростова» обратился к болельщикам команды
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поблагодарил болельщиков команды за поддержку и поздравил их с наступающим Новым годом.
«Дорогие болельщики! Провожая 2021 год, хочу поблагодарить вас за поддержку и искреннюю любовь к футболу. Год был не простым, но трудности всегда дают рывок вперед, ведь в преодолении все мы растем. И я уверен, что благодаря вашей поддержке «Ростов» еще не раз подарит всем нам радостные эмоции», — цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.
После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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