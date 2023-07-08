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Петржела — о словах Сантоса про «Спартак»: Такие деньги, как у «Зенита», там не получают»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал для «СЭ» слова защитника сине-бело-голубых Дугласа Сантоса о том, что его переход в «Спартак» невозможен.

«Молодец! Я тоже так говорил в свое время. Уходить из «Зенита» в «Спартак» невозможно. Это самый главный враг. Даже если предложат больше? Больше ему в «Спартаке» не предложат, потому что такие деньги как у «Зенита» там не получают», — сказал Петржела «СЭ».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний бразилец провел 36 матчей, в которых отметился 7 результативными передачами.

За свою карьеру защитник выступал за «Удинезе», «Атлетико Минейро» и «Гамбург», а также стал олимпийским чемпионом вместе со сборной Бразилии.

Властимил Петржела
Дуглас Сантос
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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