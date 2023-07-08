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Сегодня, 16:04

Болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщики ЦСКА после матча с «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) назвали полузащитника армейцев Хесуса Медину иудой из-за перехода в «Спартак».

«Медина, иуда, *** отсюда», — кричали болельщики ЦСКА.

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее «Динамо» в первом матче BetBoom Братского Кубка разгромило ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла в формате три тайма по 30 минут.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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