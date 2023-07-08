Болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак»
Болельщики ЦСКА после матча с «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) назвали полузащитника армейцев Хесуса Медину иудой из-за перехода в «Спартак».
«Медина, иуда, *** отсюда», — кричали болельщики ЦСКА.
8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».
«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее «Динамо» в первом матче BetBoom Братского Кубка разгромило ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла в формате три тайма по 30 минут.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
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|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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