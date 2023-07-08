Болельщики ЦСКА назвали Медину иудой из-за перехода в «Спартак»

Болельщики ЦСКА после матча с «Динамо» (0:5 с учетом челленджей) назвали полузащитника армейцев Хесуса Медину иудой из-за перехода в «Спартак».

«Медина, иуда, *** отсюда», — кричали болельщики ЦСКА.

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

«СЭ» сообщал, что сумма трансфера 26-летний парагваец может составить около 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее «Динамо» в первом матче BetBoom Братского Кубка разгромило ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла в формате три тайма по 30 минут.