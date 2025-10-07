Футбол
Сегодня, 14:33

Карпин: «Гафин проиграл кабинетную войну мне? Бред сумасшедшего»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о перестановках в руководстве московского клуба.

— В каком расположении духа приехали футболисты «Спартака»?

— Максименко не знаю, Умяров в порядке.

— Вчера Гурцкая озвучил версию ухода Гафина, он проиграл кабинетную войну Карпину.

— Бред сумасшедшего. Откуда могут быть разногласия по Осипенко, Зайнутдинову.

Спортблок «Динамо» определяет футболистов, которых можно привезти, которые могут подойти. Тренер говорит: да, меня устраивает игрок. Если не устраивает, то окей. Не было конфронтаций. Этот футболист устраивает? Устраивает. Он смогли? Давайте тогда этого. Уход Гафина неожиданный.

— Чувствуете свою причастностью к уходу Гафина?

— Если это связано с результатами, возможно. С новым руководителем не знаком, общения еще не было. Поболтать с Гафиным просто не может. Он друг мой?

2 октября «Динамо» объявило об уходе Дмитрия Гафина с поста председателя совета директоров клуба. Функционер работал в «Динамо» с 2019 года, а должность председателя совета директоров занимал с января 2024-го. Его пост занял Александр Ивлев.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
