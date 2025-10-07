«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после матча с «Локомотивом»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по итогам матча 11-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» (3:5). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» обратилось в комиссию по назначенному пенальти на 38-й минуте встречи за фол защитника Хуана Касереса на нападающем «Локомотива» Александре Руденко.



«Динамо» после 11-го утра занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. «Локомотив» с 23 очками расположился на второй строчке турнирной таблицы РПЛ.