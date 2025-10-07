РПЛ (премьер-лига): даты и расписание матчей 12-го тура (18 и 19 октября)

Матчи 12-го тура премьер-лиги состоятся в субботу и воскресенье, 18 и 19 октября. Чемпионат вернется после паузы на игры сборных.

Расписание матчей 12-го тура РПЛ

18 октября, суббота

13.00. «Пари НН» — «Акрон»

13.00. «Крылья Советов» — «Оренбург»

15.15. «Спартак» — «Ростов»

17.30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»

19.45. «Локомотив» — ЦСКА

19 октября, воскресенье

14.30. «Сочи» — «Зенит»

17.00. «Рубин» — «Балтика»

19.30. «Динамо» — «Ахмат»

Начало матчей — по московскому времени.

В прямом эфире игры чемпионата России по футболу можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

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