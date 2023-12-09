Слишкович о болезнях в «Спартаке»: «Соболев ходит без шапки? Не хочет надевать, думает у него прическа хорошая»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

— Как такая погода повлияла на игру и на ее качество? Насколько вообще важно что-то поменять, чтобы не играть в -13?

— Одно дело, когда холодно, другое, когда поле не позволяет играть. Сегодня поле позволяло нам играть. Холод повышает риск травматизма, но сегодня обошлось без травм. Что касается второго вопроса, это не моя компетенция. Не знаю, стоит ли что-то менять. Правила для всех едины, они должны соблюдаться.

— В «Спартаке» эпидемия. Но кто-то выходит из автобуса без шапки. Как вы с этим боретесь?

— Александр Соболев думает, что у него прическа хорошая. Не хочет [надевать шапку]. Бывает такое, что вирус появляется в команде. По этой причине некоторые футболисты сегодня не сыграли. Мы делаем все, чтобы минимизировать эту ситуацию, но справляться с ней не очень просто. Плюс у нас было три выезда за последнее время.

— Только Соболев думает, что у него хорошая прическа?

— Да. Остальные не думают об этом.

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