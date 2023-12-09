В «Спартаке» рассказали причину отсутствия Литвинова, Медины и Бонгонды

Пресс-служба «Спартака» объяснила отсутствие Руслана Литвинова, Хесуса Медины и Тео Бонгонды в заявке на матч 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован», — говорится в сообщении.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск.