Тренер «Спартака» Карседо: «Жедсон не тренировался полноценно, поэтому поберегли его»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, почему полузащитник Жедсон Фернандеш пропустил матч 2-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1).

— Что с Жедсоном?

— Мы взяли его на этот выезд, но, на самом деле, он не тренировался полноценно на протяжении этого цикла подготовки. Он смог потренироваться полностью только вчера. Поэтому поберегли его после полученной в прошлой игре травмы.

— В конце матча Барко держался за поясницу. Что с ним?

— Там был очень сильный удар. Он получил его еще в первом тайме. Тем не менее доиграл до конца и подарил нам эту победу. Мы очень рады, — сказал Карседо.

«Спартак» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. В 3-м туре красно-белые примут «Краснодар» 9 августа.