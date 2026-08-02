Карседо: «Спартак» проявил характер после быстро пропущенного гола»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) во 2-м туре РПЛ.

— В первом тайме не получалась игра. Футболисты приходили в себя после пенальти? За счет чего во втором тайме удалось переломить игру?

— Соглашусь с вами. Первый тайм действительно не удалось провести так, как мы этого хотели. Такой неожиданный старт. Очень быстро пропущенный гол, конечно, очень сильно повлиял. Но самое важное — команда показала характер, проявила волевые качества и сумела сравнять счет еще до перерыва. На мой взгляд, это было очень важно. В перерыве мы поговорили с ребятами: объяснили, что самое тяжелое уже сделали — сравняли счет. Дальше уже было необходимо спокойно передвигать мяч, заставлять соперника бегать.

Московская команда набрала 6 очков и поднялась на второе место в таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. Грозненцы с 1 очком — на 12-й строчке.

В третьем туре «Спартак» примет «Краснодар» 9 августа, «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.