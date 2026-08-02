Черчесов — об удалении Касинтуры: «Красную за секунду видно. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «Спартака» в матче 2-го тура чемпионата России.
На 2-й минуте голкипер «Спартака» Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник остановил мяч рукой. Главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура.
— Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?
— Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.
— Сыграл ли этот быстрый гол злую шутку?
— Мы же не в ресторане заказываем музыку: кто больше дал, тот и заказывает, что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.
Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.
— Что с удалением Касинтуры? Согласны?
— Не хочу говорить, согласен или нет. Дал — значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали — значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.
— Поддержали Шелию?
— Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра», у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова? — сказал Черчесов.
«Ахмат» доигрывал матч со «Спартаком» в меньшинстве. На 76-й минуте был удален Касинтура за удар локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина.
Грозненцы с 1 очком располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ. В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0