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2 августа, 23:32

Черчесов — об удалении Касинтуры: «Красную за секунду видно. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «Спартака» в матче 2-го тура чемпионата России.

На 2-й минуте голкипер «Спартака» Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник остановил мяч рукой. Главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура.

— Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?

— Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.

— Сыграл ли этот быстрый гол злую шутку?

— Мы же не в ресторане заказываем музыку: кто больше дал, тот и заказывает, что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.

Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.

— Что с удалением Касинтуры? Согласны?

— Не хочу говорить, согласен или нет. Дал — значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали — значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.

— Поддержали Шелию?

— Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра», у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова? — сказал Черчесов.

«Ахмат» доигрывал матч со «Спартаком» в меньшинстве. На 76-й минуте был удален Касинтура за удар локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина.

Грозненцы с 1 очком располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ. В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.

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Станислав Черчесов
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ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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