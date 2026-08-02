Черчесов — об удалении Касинтуры: «Красную за секунду видно. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным в ворота «Спартака» в матче 2-го тура чемпионата России.

На 2-й минуте голкипер «Спартака» Александр Максименко при розыгрыше от ворот отдал пас на Кристофера Ву, а защитник остановил мяч рукой. Главный арбитр Антон Фролов назначил пенальти, который реализовал Эгаш Касинтура.

— Что можете сказать по эпизоду с пенальти в начале матча?

— Я не видел этот момент: ни повтор, ни во время игры.

— Сыграл ли этот быстрый гол злую шутку?

— Мы же не в ресторане заказываем музыку: кто больше дал, тот и заказывает, что ли? Есть игра, забили гол. У нас ничего не поменялось: был свой план на игру, мы его выдерживали. Честно, не помню реального момента у соперника, когда он мог что-то сделать. Только в перекладину попал.

Поэтому мы делали свою работу. Как хотели, так и играли. Но другое дело, что даже те моменты, которые у нас были, мы не довели до удара. А так, соперник с двух стандартов забил нам два гола.

— Что с удалением Касинтуры? Согласны?

— Не хочу говорить, согласен или нет. Дал — значит, было. Меня интересует, когда по десять минут смотрят повторы. Если это красная карточка, то за одну секунду видно — это красная или пенальти. А тут по пять минут смотрят и не могут разобраться, было или нет в конце концов. Дали — значит, дали. Я же не судья, не могу ничего поменять.

— Поддержали Шелию?

— Зачем поддерживать? Поблагодарил за игру. Сказал: «Готовьтесь завтра», у нас через два дня опять игра». Он сам все знает. Зачем лишние слова? — сказал Черчесов.

«Ахмат» доигрывал матч со «Спартаком» в меньшинстве. На 76-й минуте был удален Касинтура за удар локтем игрока «Спартака» Романа Зобнина.

Грозненцы с 1 очком располагаются на 12-й строчке в таблице РПЛ. В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях с «Факелом» 10 августа.