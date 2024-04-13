«Ахмат» — «Балтика»: гости открыли счет

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«Балтика» вышла вперед в матче против «Ахмата» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

Счет на 4-й минуте открыл Анхело Энрикес.