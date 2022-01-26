Тренер сборной Ирана заявил, что «Зенит» не имел права не отпускать Азмуна в команду

Главный тренер сборной Ирана Драган Скочич прокомментировал отсутствие в команде Сердара Азмуна. Он заявил, что «Зенит» не имел права не отпускать форварда.

«Зенит» не имеет права противодействовать нам, поскольку за это отвечает ФИФА, — цитирует Скочича сайт Федерации футбола Ирана. — Сначала сообщили, что у Сердара положительный тест, но затем выяснилось, что он сдал отрицательный тест на коронавирус. Мы должны обратиться к правилам Азиатской конфедерации футбола для таких ситуаций. Сейчас понятно только то, что завтра у нас этого игрока не будет".

Ранее стало известно, что Азмун сдал отрицательный тест на коронавирус и может покинуть Дубай, где он находился на карантине. До этого иранец подписал контракт с «Байером», который вступит в силу со следующего сезона.

Завтра сборная Ирана сыграет с командой Ирана в отборочном турнире ЧМ-2022. Начало в 17.30 по московскому времени.