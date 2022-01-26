Даниил Лесовой: «Постараюсь своей игрой отблагодарить болельщиков за поддержку»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал свое возвращение к тренировкам в общей группе после длительной паузы из-за травмы.

«Эмоции только позитивные, — цитирует футболиста официальный сайт «Динамо». — Получаю удовольствие от всех упражнений, даже от банальной пробежки с командой. Впечатления самые хорошие.

Футбол — это моя жизнь. Теперь буду чаще улыбаться. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Постараюсь своей игрой их отблагодарить. Главная цель — вернуться на поле, а дальше уже буду ставить новые".

Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.